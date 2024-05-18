شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 50 شخصًا جراء الفيضانات بوسط أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل



وقال رئيس إدارة الإعلام في إقليم غور بوسط البلاد لرويترز إنه لا توجد معلومات عن عدد المصابين جراء الأمطار التي بدأت تهطل أمس الجمعة وأدت أيضا إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة.

وأضاف أن السيول دمرت ألفي منزل بالكامل وألحقت أضرارا بأربعة آلاف منزل وغمرت المياه أكثر من ألفي متجر في عاصمة الإقليم فيروز-كوه.

يأتي هذا بعد إعلان السلطات يوم الأحد الماضي مقتل 315 شخصا وإصابة أكثر من 1600 آخرين جراء سيول ناجمة عن المطر الغزير دمرت قرى في شمال أفغانستان.

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 50 شخصًا لقوا حتفهم جراء موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والسيول بوسط أفغانستان.وقال رئيس إدارة الإعلام في إقليم غور بوسط البلاد لرويترز إنه لا توجد معلومات عن عدد المصابين جراء الأمطار التي بدأت تهطل أمس الجمعة وأدت أيضا إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة.وأضاف أن السيول دمرت ألفي منزل بالكامل وألحقت أضرارا بأربعة آلاف منزل وغمرت المياه أكثر من ألفي متجر في عاصمة الإقليم فيروز-كوه.يأتي هذا بعد إعلان السلطات يوم الأحد الماضي مقتل 315 شخصا وإصابة أكثر من 1600 آخرين جراء سيول ناجمة عن المطر الغزير دمرت قرى في شمال أفغانستان.

انتشال الجثث بمروحية



كما قالت وزارة الدفاع إن طائرة هليكوبتر تستخدمها القوات الجوية تحطمت يوم الأربعاء بسبب "مشكلات فنية" خلال محاولات انتشال جثث أشخاص سقطوا في نهر بإقليم غور، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

وأفغانستان معرضة للكوارث الطبيعية وتعتبرها الأمم المتحدة من الدول الأكثر عرضة لتبعات تغير المناخ.

كما واجهت البلاد نقصا في المساعدات بعد تولي حركة طالبان مقاليد السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021، إذ تم تقليص المساعدات التنموية التي شكلت أساس إيرادات الحكومة.

وتفاقم هذا النقص في السنوات التالية مع انشغال الحكومات الأجنبية بالتعامل مع الأزمات العالمية الأخرى ومع التنديد المتزايد بالقيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء الأفغانيات.

