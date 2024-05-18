مثول مطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي أمام المحكمة

ابوظبي - سيف اليزيد - يمثل المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو السبت أمام المحكمة الجنائية التي ستقرر بشأن ابقائه في الحجز الاحتياطي ام لا.

وشاهد صحافي الفيديو لدى وكالة فرانس برس الموجود في المحكمة، سيارات عدة تابعة للشرطة تصل إلى حرم المحكمة، بينما كان عناصر ملثمون من الشرطة يحرسون المدخل.

وأكدت قناة "تي ايه 3" السلوفاكية وصول المشتبه به إلى المحكمة.

أطلق الرجل الذي عرفت عنه وسائل الإعلام السلوفاكية بأنه الشاعر يوراج سينتولا البالغ 71 عاما، خمس طلقات على فيكو الأربعاء وأصابه أربع مرات.

وقع إطلاق النار بينما كان فيكو يحيي أنصاره بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط سلوفاكيا.

وتولت مروحية نقله إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية استمرت خمس ساعات.

فيكو الذي يتولى منصبه منذ فوز حزبه الشعبوي الوسطي "سمير" (SMER) في الانتخابات العامة الخريف الماضي، خضع لعملية جراحية أخرى استمرت ساعتين الجمعة.

وقالت ميريام لابونيكوفا مديرة مستشفى روزفلت في مدينة بانسكا بيستريتسا بوسط سلوفاكيا الجمعة إن "المريض الآن بكامل وعيه وحالته مستقرة لكنه لا يزال في العناية المركزة. وحالته خطيرة".

وقال وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس ماتوش سوتاي في تصريحات تلفزيونية، إنه "لو كانت الطلقة أعلى بسنتيمترات قليلة، لكانت أصابت كبد رئيس الوزراء".

طلب مدع الجمعة أن يوضع سينتولا قيد الحجز الاحتياطي بعد توجيه تهمة القتل العمد إليه. وهو يمثل السبت أمام المحكمة الجنائية في بيزينوك شمال شرق براتيسلافا.