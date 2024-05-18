رئيس الوزراء: تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الأجهزة المنزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستكون مركزًا إقليميًا لتصنيع الأجهزة المنزلية على مستوى المنطقة.



وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات صحفية، على هامس جولة تفقدية لمشروعات ومصانع محافظة بني سويف، أن شركة العربي بمنتهي الفخر قلعة صناعية موجودة على أرض مصر، لافتًا إلى أنه على مدار السنوات السابقة تم صنع 142 مليون جهاز بمختلف الأجهزة المنزلية.



وأشار إلى أن مصر نجحت في وجود 5 شركات خاصة بالموبايل وتابلت، وأكد أنه تم طلب من هذه الشركات استهداف السوق المصري بالكامل وليس احتياج وزارة التربية والتعليم من التابلت.



وتابع: نعمل على جذب كل الشركات العالمية للعمل في السوق المصري حيث يوفر ذلك الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، كما يوفر سيولة دولارية ويدعم الاقتصاد.

