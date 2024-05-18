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مسيرات حزب الله تهدم مقر البغدادي وليمان فوق رؤوس الاحتلال

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ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة اللبنانية "حزب الله" تموضعا لجنود الاحتلال في موقع البغدادي، ومقر كتيبة ليمان بالمحلقات الانقضاضية والمدفعية.

وأعلن حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة “ مسيرة”  انقضاضية.

 

 

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 مقر ‏قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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