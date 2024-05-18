مسيرات حزب الله تهدم مقر البغدادي وليمان فوق رؤوس الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة اللبنانية "حزب الله" تموضعا لجنود الاحتلال في موقع البغدادي، ومقر كتيبة ليمان بالمحلقات الانقضاضية والمدفعية.
وأعلن حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة “ مسيرة” انقضاضية.
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.