شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: القيادة السياسية نجحت فى خلق رأي عام عربى لدعم قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن مصر هي حجر الزاويه في القرارات المعلنة من قمة البحرين، موضحا أن ما جاء بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الاستراتيجية التي بني عليها ما تم إعلانه من مخرجات القمه وهو ما يعتبر تتويج لحهود مصر منذ بدايه الحرب علي غزه.

وقال الدكتور هشام عناني، في بيان صادر عنها، إن مصر نجحت في توحيد الصف العربي تجاه ما أعلنته من ثوايت منذ بدايه الحرب وهو الرفض القاطع لتصفية القضية والانتصار والتوحد تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ما تحقق في قرارات القمة هو إنجاز لأنه يمثل عوده منتظره من سنوات طويله وتوحد طال انتظاره لسنوات طويلة.

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب علي أن ماجاء في قرارات القمة العربية الأخيرة هو تأكيد علي أن القوة الناعمة التي تملكها مصر وحكمة القيادة السياسية التي استطاعت أن تخلق رأي عربي عام سواء شعبي أو رسمي لمناصرة القضية الفلسطينية والقضايا العربية الآخري.

ويؤكد الحزب أن ماجاء بالقمة العربية من قرارات هو بيان لقدرات مصر في مواجهة ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي من اجتياح رفح وغلق المعبر من الجانب الفلسطيني، وهو تصعيد غير مقبول من الدولة المصرية وستستمر في جهودها الدبلوماسية والقانونية للتصدي له.