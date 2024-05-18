شكرا لقرائتكم خبر عن "مع موسم الصيف".. احذر شركات المبيدات "النصابة".. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " معموسم الصيف.. احذر شركات المبيدات النصابة"، استعرض خلاله طريقة النصب والإستيلاء على أموال المواطنين، و3 قوانين تتصدى للجريمة أبرزها الغش والتدليس، وعقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن سنه و100 ألف جنيه غرامة، وذلك مع دخول فصل الصيف تظهر على شاشات التليفزيون ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر رسائل "sms"، تنتشر إعلانات شركات رش وإبادة الحشرات، والتي بدورها تؤكد استخدام مواد آمنة وفعالة وضمان يستمر من 3 إلى 5 سنوات، وجميعها أيضا يؤكد أن لديهم تصاريح رسمية من وزارة الصحة، والبعض يؤكد تبعيته لمراكز قومية حكومية، ومنها من يدعى انتسابة لمؤسسات وجهات أوربية، في محاولة لخداع المواطنين وكسب ثقتهم عن طريق تلك الضمانة.

وظهرت فى الأيام الأخيرة وهو موسم الصيف بالنسبة لشركات رش وابادة الحشرات بالمنزل، والتى تهدف بدورها فقط إلى الإستيلاء على أموال المواطنين بأى طريقة من طرق النصب ويخططون لذلك بخبث ودهاء ومكر، والعاملون لديهم تم تدريبهم على سرقة الناس بأشكال وأنواع وطرق مختلفة كلها دنيئة وشيطانية للغاية بهدف الحصول على عمولة كبيرة نقدا من المبالغ التى يتم تحصيلها من المواطنين مقابل رش وإبادة الحشرات الوهمى، والتى توهمك بإستخدام أفضل المبيدات على الإطلاق وبدون رائحة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على شركات المبيدات النصابة، والتي تظهر عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعى لتخبرك بأن سعر اللتر 30 جنيه، والشقة أو الفيلا ممكن تأخد ما لا يقل عن 3 لتر والتكلفة الإجمالية 90 جنيه، إلا أنه بمجرد الذهاب لموقع الشقة أو الفيلا تفاجئ بأن المبلغ المطلوب دفعه هو 3000 جنيه لتغطية مساحة 15% من إجمالى مساحة الفيلا أو الشقة، وهم يعملون للحصول على مبلغ قد يصل الى 48750 الف جنيه فى نهاية الأمر .

وإليكم التفاصيل كاملة:

مع موسم الصيف.. احذر شركات المبيدات "النصابة".. خبير يكشف طريقة النصب والإستيلاء على أموال المواطنين.. و3 قوانين تتصدى للجريمة أبرزها الغش والتدليس.. وعقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن سنه و100 ألف جنيه غرامة

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