شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "إسكان الشيوخ": طرح كراسة شروط الإسكان التعاونى فى بورسعيد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد محمد سعيد، زيارتها لمحافظة بورسعيد، بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي في حي الفيروز بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية، لمناقشة آليات التنفيذ وحل المشكلات التي تواجه جميع الجهات من أجل تسليم الوحدات في أسرع وقت ممكن.

واستمتعت اللجنة، إلى شرح مفصل للمهندس عماد البرشة، مدير عام مديرية الإسكان ببورسعيد، لتفاصيل المشروع وأسباب تأخر تسليم عدد من الوحدات إلى الشباب المتقدم لهذه المشروعات، وكذلك آلية العمل في الوحدات التي لم يتم تشطيبها.

وقال النائب عادل اللمعي، نائب محافظة بورسعيد، إن اللجنة استمعت إلى شرح مفضل للمهندس عماد البرشة، مدير عام مديرية الإسكان ببورسعيد، لتفاصيل المشروع وأسباب تأخر تسليم عدد من الوحدات إلى الشباب المتقدم لهذه المشروعات، وكذلك آلية العمل في الوحدات التي لم يتم تشطيبها.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن اللجنة شددت خلال زيارتها عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، شددت على ضرورة التنسيق بين الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع، وسرعة إنهاء الوحدات السكنية التي لم يتم تشطيبها وتسليمها، هذا بالإضافة إلى عدد من الملاحظات التي تم التعليق عليها، مشيرا إلى أن اللجنة أعلنت طرح كراسة الشروط الخاصة بالمتقدمين للإسكان التعاوني قريبا، وذلك بعد الانتهاء من كافة التفاصيل والنقاط الخاصة بها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة زارت مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني في شارع النصر والأمين بحي المناخ، واستمعوا إلى مسئولي الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وكذلك مسئولو الصندوق الاجتماعي، مؤكدة ضرورة التنسيق بين الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع، وسرعة إنهاء الوحدات السكنية التي لم يتم تشطيبها وتسليمها، هذا بالإضافة إلى عدد من الملاحظات التي تم التعليق عليها.

خلال لقاء اللجنة محافظ بورسعيد

زيارة لجنة الإسكان للمشروعات ببورسعيد

خلال تفقد إحدى المشروعات

خلال إحدى الزيارات ببورسعيد

اجتماعات اللجنة ببورسعيد