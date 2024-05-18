شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للتحالف الوطنى للعمل الأهلى بمحافظتى القليوبية والإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار خطة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نظمت وحدة التنمية بالهيئة، قافلة طبية بمحافظة القليوبية بقرية كفر منصور، حيث تم فحص عدد أكثر من 100 حالة وتقديم العلاج لأكثر من 35 حالة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلي الجراحات إلى الجهات المعنية.

كما قامت أمانة التحالف الوطني بمحافظة الإسماعيلية بعمل مراجعة نهائية بالمجان في مادة فلسفة ومنطق لطلاب الثانوية العامة بمجمل 300 طالب.

واستطاع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقدم تجربة وطنية مدهشة وخالصة، حيث حقق نجاحا طوال الفترة الماضية سواء في الداخل المصري وفي الكثير من القرى للفئات الأكثر احتياجا أو على المستوى العربي في قطاع غزة.

واستطاع التحالف الوطني توحيد كل الجهود التطوعية والأهلية والمدنية، تحت مظلة واحدة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية، فى مختلف المحافظات، لافتا النجاح في تحقيق هذا الانتشار لأنه متواجد في نحو 27 محافظة بما فى ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، نظرا لأنه يملك قرابة 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، وهو ما انعكس على تحسين كل ما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين فى ضوء الأوضاع الاقتصادية التى يواجهها العالم، ونجحت مصر في مواجهته بقوة كبيرة.

