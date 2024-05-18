شكرا لقرائتكم خبر عن التحذير الأخير.. 8 أسئلة حول إجراءات تقنيين إقامة الأجانب فى مصر.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد التحذير الأخير.. حزمة من الأسئلة وأجوبتها حول إجراءات تقنيين إقامة الأجانب في مصر"، استعرض خلاله إجراءات تقنيين إقامة الأجانب في مصر وأنواع الإقامة وشروطها وتكلفتها وعقوبة الإقامة بشكل غير شرعى، وتقسم الإقامة فى مصر لـ3 فئات، و4 شروط للإقامة الخاصة، وغيرها من الإشكالات، فلازالت ردود الأفعال مستمرة حول القرار الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينص على أنه:

"يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وأجوبتها حول إجراءات تقنيين إقامة الأجانب في مصر وأنواع الإقامة وشروطها وتكلفتها وعقوبة الإقامة بشكل غير شرعى، وماذا عن شروط حصول الأجانب على الإقامة العادية فى مصر؟ وماهي شروط حصول الأجانب على الإقامة الموقتة فى مصر؟ وكم تكلفة الإقامة فى مصر؟ وما هي عقوبة الإقامة فى مصر بشكل غير شرعى؟ وغيرها من الأسئلة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد التحذير الأخير.. ما إجراءات تقنيين إقامة الأجانب في مصر وأنواعها وشروطها وتكلفتها وعقوبة الإقامة بشكل غير شرعى؟.. تقسم فى مصر لـ3 فئات.. و4 شروط للإقامة الخاصة.. وخبير يُجيب عن 8 أسئلة شائكة





برلمانى