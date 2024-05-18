البحث عن أفراد طاقم سفينة غرقت قبالة البحر الأسود

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الهيئة البحرية في رومانيا إن فرق الإنقاذ بدأت عملية بحث، اليوم السبت، عن ثلاثة مفقودين من أفراد طاقم سفينة شحن غرقت قبالة ساحل البحر الأسود.

وأوضح مسؤولون أنهم تلقوا إخطارا، اليوم السبت، بأن السفينة، التي ترفع علم تنزانيا، غرقت على بعد 26 ميلا بحريا من بلدة "سفانتو جورجي" الواقعة على نهر الدانوب في رومانيا.

وشارك في جهود البحث والإنقاذ مركز تنسيق الإنقاذ البحري التابع للهيئة البحرية وشرطة الحدود وسفينتان تجاريتان كانتا في محيط السفينة الغارقة.

وكان على متن السفينة طاقم مكون من 11 فردا.

وقالت الهيئة البحرية في بيان "تمكنت السفينة التجارية ميشيل، التي كانت الأقرب إلى مكان الحادث، من إنقاذ ثمانية منهم بالتعاون مع مركز تنسيق الإنقاذ البحري".

وأضافت "في الوقت الحالي، تتواصل الجهود للعثور على أفراد الطاقم الثلاثة المفقودين".

وأشارت الهيئة إلى أن سبب غرق السفينة لم يتضح حتى الآن.

والبحر الأسود ممر رئيسي لشحنات الحبوب والنفط والمنتجات النفطية، وتطل عليه دول بلغاريا ورومانيا وجورجيا وتركيا بالإضافة إلى أوكرانيا وروسيا.