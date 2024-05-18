"كم من الدماء ستُسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة؟".. عائلات الأسرى لجانتس وأيزنكوت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

انتقدت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، اليوم السبت، تخاذل كل من الوزيرين بمجلس الحرب بيني جانتس وغادي أيزنكوت، متسائلين "نقول لجانتس وآيزنكوت.. كم من الدماء ستسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة؟"

وقالت عائلات الأسرى، إن "حكومة نتنياهو تخلت عن أبنائنا والسبيل الوحيد لإنقاذهم وقف الحرب فورا"، مشددين على ضرورة إزاحة نتنياهو فورا من الحكم لأنه يترك ذويهم من الأسرى ليواجهوا الموت.

وأشارت عائلات الأسرى إلى أنه يجب منع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الانفراد باتخاذ القرار.

وأوضح البيان أن توسيع العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة يعني التخلي عن الأسرى الأحياء، لافتين إلى أن نتنياهو يفشل التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس.

ووجهت عائلات الأسرى رسالة إلى أعضاء الكنيست مفادها أن "نقول للكنيست إذا لم تزيحوا نتنياهو من الحكم فأنتم شركاء له"، مضيفين أن "سنصل إلى الكنيست ونتظاهر هناك والشعب هو من سيعيد الأسرى".

وطالب البيان، مجلس الحرب الإسرائيلي بإعادة الأسرى الأحياء فورا من خلال صفقة تبادل، مؤكدين أن الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى هي وقف الحرب فورا.

كذلك انتقدت عائلات الأسرى تخاذل كل من الوزيرين بمجلس الحرب بيني جانتس وغادي أيزنكوت، متسائلين "نقول لجانتس وآيزنكوت.. كم من الدماء ستسفك لأنكما لا تظهران الشجاعة؟"

وشدد البيان على أن تدمير حركة حماس وإعادة الأسرى أصبحا هدفين متناقضين، موجهين الدعوة إلى وزير الدفاع يوآف جالانت بـ "يجب عليك وعلى باقي القادة إزاحة نتنياهو من الحكم".

وهددت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيانها، بالتشويش على جلسات الكنيست، موضحة أنها ستبدأ حراكها يوم الاثنين المقبل.