لدعم الشركات الناشئة.. مدبولي: إعادة هيكلة شركة "إيجيبت فينشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنه في إطار خطة الدولة والحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة والذي يُعد أبرز تحدي واجه رواد الأعمال خاصة في المراحل المبكرة من مشروعاتهم؛ تم إعادة هيكلة شركة "إيجيبت فينشر".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات قمة "Rise up" للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، أنه شركة "إيجيبت فينشر"، أحد الكيانات الإستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر؛ لتصبح أكبر فعالية كمنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: استثمرت شركة "إيجيبت فينشر" في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن، وتضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون مع العديد من مقدمي الخدمات سواء كانوا جهات حكومية أو غير حكومية.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير.

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