قانون التعبئة يهدد بهروب المزيد من الأوكرانيين

إكمالا لمسيرة الكفاح الأوكرانية للتغلب على القوات الروسية دخل قانون التعبئة المثير للخلاف في أوكرانيا حيز التنفيذ، حيث تكافح كييف لتعزيز أعداد القوات، بعد أن شنت روسيا هجومًا جديدًا يخشى البعض من أن يقترب من ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

ومن شأن التشريع، الذي تم تخفيفه من مسودته الأصلية، أن يسهل التعرف على كل مجند في البلاد، كما أنها توفر حوافز للجنود، مثل المكافآت النقدية أو الأموال لشراء منزل أو سيارة، والتي يقول بعض المحللين إن أوكرانيا لا تستطيع تحملها.

ومن ناحية أخرى يرفض أكثر الشباب الأوكرانيين القانون، وازداد متجنبو التعبئة خمسة أضعاف العام السابق ومواجهة خطر الموت هربًا من التجنيد.

تجنب التجنيد

وفر العديد من الأوكرانيين من البلاد لتجنب التجنيد منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، وقالت المحكمة العليا الشهر الماضي إن 930 شخصًا أدينوا بتجنب التعبئة في عام 2023، أي بزيادة خمسة أضعاف عن العام السابق.

وتم منح حوالي 768 ألف رجل أوكراني تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا حماية مؤقتة في دول الاتحاد الأوروبي حتى نوفمبر الماضي، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، يوروستات.

منع المغادرة

ومنعت كييف الرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا من مغادرة البلاد منذ بداية الحرب، لكن البعض معفي، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين لديهم ثلاثة معالين أو أكثر، ولا تحدد بيانات يوروستات عدد الرجال المؤهلين للحماية الذين ينتمون إلى هذه الفئات، ولا عدد الآخرين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي من الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا في الشرق والجنوب.

فيما يواجه بعض الرجال الأوكرانيين خطر الموت أثناء محاولتهم السباحة عبر نهر يفصل أوكرانيا عن رومانيا والمجر المجاورتين، بسبب عدم قدرتهم على عبور الحدود بشكل قانوني.

وفي وقت سابق، قالت خدمة الحدود الأوكرانية إن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور نهر تيسا منذ الغزو الشامل.

خفض السن

وتباطأ المشرعون لعدة أشهر ولم يقروا القانون إلا في منتصف أبريل، بعد أسبوع من خفض أوكرانيا سن التجنيد للرجال من 27 إلى 25 عامًا، وتعكس هذه الإجراءات الضغط المتزايد الذي فرضته الحرب مع روسيا منذ أكثر من عامين على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على الخطوط الأمامية في القتال الذي استنزف صفوف البلاد ومخازن الأسلحة والذخيرة.

كما وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على قانونين آخرين، يسمحان للسجناء بالانضمام إلى الجيش وزيادة الغرامات على المتهربين من الخدمة العسكرية خمسة أضعاف، وجندت روسيا سجناءها في وقت مبكر من الحرب، وأجبر نقص الأفراد أوكرانيا على تبني الإجراءات الجديدة المثيرة للجدل.

تحت الضغط

وتكافح أوكرانيا منذ أشهر من أجل تجديد قواتها المستنزفة، فيما تمضي القوات الروسية قدمًا في هجوم بري فتح جبهة جديدة في شمال شرق البلاد وزاد من الضغوط على جيش كييف المنهك، وبعد أسابيع من التحقيق، أطلقت موسكو الحملة الجديدة، وهي تعلم أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد، وأن قواتها منتشرة بشكل ضئيل في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارة للصين إن الحملة الروسية تهدف إلى إنشاء «منطقة عازلة» بدلاً من الاستيلاء على خاركيف، العاصمة المحلية وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ومع ذلك، قصفت القوات الروسية خاركيف بضربات جوية في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى إصابة البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، وأثار اتهامات غاضبة من زيلينسكي بأن القيادة الروسية تسعى إلى تحويل المدينة إلى أنقاض.

وقال عمدة المدينة، إيهور تيريخوف، إن القنابل الروسية الموجهة قتلت ما لا يقل عن ثلاثة سكان وأصابت 28 آخرين في ذلك اليوم، وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدًا، لكن الآلاف قتلوا أو أصيبوا بجروح خلال القتال المستمر منذ أكثر من 27 شهرًا.

المساعدات الأمريكية

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن حزمة جديدة بقيمة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ووعد الرئيس، جو بايدن، بأنه سيرسل الأسلحة التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد لمساعدتها على درء التقدم الروسي، ومع ذلك، بدأت دفعات صغيرة فقط من المساعدات العسكرية الأمريكية تتدفق إلى خط المواجهة، وفقًا لقادة عسكريين أوكرانيين، الذين قالوا إن الأمر سيستغرق شهرين على الأقل قبل أن تلبي الإمدادات احتياجات كييف للحفاظ على الخط.

قانون التعبئة الأوكراني للتغلب على القوات الروسية

- دخل حيز التنفيذ.

- وضع لتعزيز أعداد قواتها.

- يسهل التعرف على كل مجند في البلاد.

- توفر حوافز للجنود، مثل المكافآت النقدية أو الأموال لشراء منزل أو سيارة.