قانون SAVE محور الحزب الجمهوري في الانتخابات

بدأ الحزب الجمهوري بعقد مؤتمرات صحفية عاجلة وجلسات استماع في الكونجرس حول عدم شرعية تصويت المهاجرين في الانتخابات يسمى قانون SAVE (حماية أهلية الناخب الأمريكي)، بينما يقول الديمقراطيون إن المؤتمرات تعد إلهاءً خطيرًا يهدف إلى زرع الشكوك قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام.

ويعد التصويت من قبل أشخاص ليسوا مواطنين أمريكيين هو بالفعل غير قانوني في الانتخابات الفيدرالية وليس هناك ما يشير إلى أنه يحدث في أي مكان بأعداد كبيرة. ومع ذلك، فإن المشرعين الجمهوريين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات يبذلون طاقاتهم وراء هذه القضية، ويقدمون تشريعات ويسقطون إجراءات الاقتراع. ويضمن هذا النشاط أن تظل هذه القضية في صدارة أذهان الناخبين في الأشهر المقبلة.

إثبات الجنسية

وتحول شبح تصويت المهاجرين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة إلى نقطة نقاش رئيسية في عام الانتخابات بين الجمهوريين في الأشهر الأخيرة، الذين يقولون إن التشريع ضروري لحماية قدسية التصويت حيث تواجه البلاد مستويات غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويدفع الجمهوريون في الكونجرس مشروع قانون SAVE والذي يتطلب إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت. وفي الوقت نفسه، وضعت الهيئات التشريعية الجمهورية في ست ولايات على الأقل إجراءات تصويت لغير المواطنين في اقتراع 5 نوفمبر، بينما تناقش ولايتان أخريان على الأقل ما إذا كان سيتم القيام بذلك.

وقال رئيس لجنة إدارة مجلس النواب، النائب بريان ستيل من ولاية ويسكونسن، خلال جلسة استماع استضافها حول هذا الموضوع الأسبوع الماضي: «الانتخابات الأمريكية مخصصة للمواطنين الأمريكيين، ونحن نعتزم الاحتفاظ بها على هذا النحو».