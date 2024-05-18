الجيش الإسرائيلي أعلن العثور على جثة أسير في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن العثور على جثة الأسير الإسرائيلي رون بنيامين في قطاع غزة.

ولفت، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى أنّ "مهمتنا الأساسية هي إعادة الـ128 أسيرًا في غزة"، موضحًا "أننا نعمل على عودة الـ128 أسيرًا بسلام في أسرع وقت ممكن".

في وقت سابق من اليوم ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، أكّد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، أنّ "قيادة العدو تزجّ بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نُعوشٍ من أجل البحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمّدت استهدافهم وقتلهم سابقًا".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يُفضّل أن يُقتَل جنودُه وهم يبحثون عن رفاتٍ وجثامين، على الذهاب لتبادل أسرى لا يخدم مصالحه السياسية والشخصية".

وأمس، زعم الجيش الإسرائيلي العثور على جثث 3 أسرى إسرائيليين في غزة، في حين سبق وأكدت الحركة أنّ عددًا من الاسرى سقطوا جرّاء القصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول.

ويطالب أهالي الأسرى الإسرائيليين وبعض المسوؤلين الإسرائيليين نتانياهو بالذهاب إلى صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب، بينما يصرّ الأخير على مواصلتها.