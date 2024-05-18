غانتس: أُمهل نتانياهو حتى 8 حزيران لتحديد استراتيجية للحرب وإذا واصل طريقه فسنتوجه لإجراء انتخابات

أشار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إلى أنّه "على مجلس الحرب أن يبلور استراتيجية عمل جديدة بحلول يوم 8 حزيران تضمّن إعادة أسرانا وتقويض حكم حماس"، في قطاع غزة، معلنًا "أنني أمهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حتى 8 حزيران لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها".

وأكّد، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، "أننا سننسحب من حكومة الطوارئ إذا لم يلبّ نتانياهو الطلبات"، مشيرًا إلى أنّه "إذا واصل نتانياهو المضي قدما في طريقه الحالي فسوف نتوجه إلى الشعب وإجراء انتخابات"، لافتًا إلى أنّ "مقترح الصفقة الأخير متوازن ويمكن تطويره"، والذي رفضه نتانياهو رغم موافقة حركة "حماس" عليه.

وذكر غانتس أنّه "علينا إعادة أسرانا وتقويض حكم حماس ونزع السلاح من غزة وإقامة ائتلاف أوروبي عربي لإدارة القطاع"، مشيرًا إلى أنّه "هناك حاجة لتغيير فوري ولن نترك الأمور على حالها".

إلى ذلك، أشار إلى أنّه "علينا العمل على إعادة مواطني الشمال إلى منازلهم بحلول شهر أيلول المقبل"، معتبرًا أنّ هذه المدة الزمنية كافية.

وقال غانتس: "منذ السابع من تشرين الأول وحتى اليوم نعيش حربا وجودية، وهناك معركة كبيرة نخوضها كشفت المعاناة التي تعيشها إسرائيل بعد الإخفاق الكبير"، موضحًا أنّ "هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول"، وتابع: "في الائتلاف الحكومي الذي دخلناه مع نتنياهو كان هناك وحدة قوية ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش".

وأشار إلى أنّه "من يتحكمون في دولة إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم"، مضيفًا "ننتصر في الحرب فقط إذا كانت لنا بوصلة استراتيجية واضحة"، و"لن ننتصر في الحرب بدون بوصلة استراتيجية واضحة وهناك حاجة لتغيير فوري".

وصرح غانتس بأنّ "على نتانياهو أن يختار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة"، زاعمًا أنّ "السنوار هو من يفسد الصفقة في الوقت الذي يعيش في الأنفاق بينما تعيش إسرائيل تحت الضغوط"، مشيرًا إلى أنّ "عدونا هو السنوار وهو من يجب أن نتعامل معه"، وقال: "لا بد أن نعمل في جميع مناطق قطاع غزة بما فيها رفح"، مشيرًا إلى أنّ "حماس كانت تعيد تأهيل نفسها من خلال معبر رفح".

إلى ذلك، شدد غانتس على أنّه "يجب تشكيل فريق للتحقيق في فشل 7 تشرين الأول فورا".