خلع باب كنيسة مار أليشع في إدة- جبيل وسرقة صندوق النذورات

تعرّضت كنيسة مار أليشع في إدة- ​جبيل​، لخلع بابها وسرقة صندوق النّذورات وبعض الأضواء الكاشفة. ولم تتعرّض المقدّسات لأيّ ضرر، ولا الكنيسة لأي تخريب. وقد حضر عناصر من مخفر درك جبيل، وتمّ الادّعاء على مجهول.

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