وفد "التيار الوطني الحر" واصل جولته الاوسترالية وزار دير مار شربل في ملبورن

زار منسق عام قطاع الانتشار في "التيار الوطني الحر" نديم جرداق ومستشار رئيس "التيار" لشؤون مكافحة الفساد وديع عقل، دير مار شربل في ملبورن- أوستراليا يرافقهما منسق أوستراليا في "التيار" مارون الخوري ومنسق هيئة ملبورن طوني قزي ومنسق أوستراليا السابق شربل راضي.

وكان في استقبالهم رئيس دير مارشربل الاب شارل حتّي الذي أولم لهم في حضور الاب رامي شلّمي الانطوني والراهب الاب جوني سابا. وكان نقاش في ملف النزوح السوري والوضع في لبنان.

وكان الوفد عقد لقاءات في العاصمة الأوسترالية كانبرا، أهمها في وزارة الخارجية، والتقى برفقة هيئة كانبرا السفير ميلاد رعد، وكان بحث في عمل السفارة اللبنانية وطاقمها والدور الذي تلعبه في تسهيل شؤون نصف مليون لبناني وأكثر يعيشون في مناطق أوسترالية مختلفة.

وعقد الوفد لقاء مع هيئة ملبورن في "التيار" للوقوف عند اهتمامات "التيار" في الملفات كافة لا سيما ملف النزوح السوري كما التحضيرات للانتخابات المقبلة والتشديد على اهمية دور الانتشار في هذا الاطار.