"حزب الله": دمّرنا التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة برانيت واستهدفنا موقع البغدادي

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:15) من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها".

في بيان آخر، أكّد الحزب أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:50) من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 موقع البغدادي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة".