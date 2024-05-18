وزير الخارجية الأيرلندي وصل إلى بيروت في زيارة رسمية يزور خلالها الجنوب

وصل إلى مطار بيروت الدولي في بيروت، وزير الخارجية والدفاع في أيرلندا ونائب رئيس الحكومة الإيرلندية مايكل مارتن على رأس وفد رسمي، في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى يوم الإثنين المقبل، ويلتقي خلالها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، ويزور الجنوب لتفقد قوات بلاده العاملة في إطار "اليونيفيل"، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تزامنًا مع الحرب على غزة.

وكان في استقبال لوزير مايكل مارتن في المطار، سفيرة ايرلندا لدى القاهرة والمعينة في لبنان نولا اوبريان، وممثل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، العميد ربيع رستم، والقنصل الفخري لإيرلندا في لبنان جورج سيام، مدير المراسم في وزارة الخارجية أسامة خشاب، وفد من الكتيبة الايرلندية العاملة في جنوب لبنان.