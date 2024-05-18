وزير الاتصالات الإسرائيلي: غانتس يُهدد بالاستقالة إذا لم نستسلم لمطالبه وأقترح عليه الاستقالة غدًا

ذكر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي، أنّ عضو مجلس الحرب بيني غانتس "يهدد بالاستقالة بحلول 8 حزيران إذا لم نستسلم لمطالبه، وأقترح عليه الاستقالة غدًا".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "غانتس يريد جلب السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة"، موضحًا أنّ "حكومة الحرب أصبحت يسارية منذ فترة طويلة ووسيلة لإضعاف رئيس الوزراء وحكومة اليمين".

وفي وقت سابق، ومع استمرار الحرب على غزة، قال غانتس "أُمهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حتى 8 حزيران لتحديد استراتيجية للحرب وإذا واصل طريقه الحالي فسوف نتوجه للشعب ولإجراء انتخابات"، موضحًا أنّه "سننسحب من حكومة الطوارئ إذا لم يلبّ نتانياهو الطلبات ومقترح الصفقة الأخير متوازن ويمكن تطويره"، الذي رفضه نتانياهو رغم موافقة "حماس" عليه.

وذكر غانتس أنّه "علينا إعادة أسرانا وتقويض حكم حماس ونزع السلاح من غزة وإقامة ائتلاف أوروبي عربي لإدارة القطاع"، مشيرًا إلى أنّه "هناك حاجة لتغيير فوري ولن نترك الأمور على حالها".