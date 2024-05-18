أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ عسكري، عن استهداف دبابتي "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" وناقلة جند إسرائيلية بعبوّة "العمل الفدائي" واستهداف قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG"، ثم "استدراج جنود الاحتلال إلى إحدى فتحات الأنفاق المفخخة مسبقًا وتفجيرها بهم"، وذلك في شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.
وجاء في بيان آخر، أنّه استهدفت كتائب "القسام" بالاشتراك مع "سرايا القدس" مقر قيادة العمليات شرق جباليا شمال القطاع بعدد من قذائف الهاون.
في السياق، أعلنت "القسام" أيضًا عن "قنص جندي صهيوني في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": فجرنا فتحات أنفاق بجنود للاحتلال في جباليا وتمكنا من قنص جندي صهيوني بمحور نتساريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.