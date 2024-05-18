"القسام": فجرنا فتحات أنفاق بجنود للاحتلال في جباليا وتمكنا من قنص جندي صهيوني بمحور نتساريم

أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ عسكري، عن استهداف دبابتي "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" وناقلة جند إسرائيلية بعبوّة "العمل الفدائي" واستهداف قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG"، ثم "استدراج جنود الاحتلال إلى إحدى فتحات الأنفاق المفخخة مسبقًا وتفجيرها بهم"، وذلك في شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وجاء في بيان آخر، أنّه استهدفت كتائب "القسام" بالاشتراك مع "سرايا القدس" مقر قيادة العمليات شرق جباليا شمال القطاع بعدد من قذائف الهاون.

في السياق، أعلنت "القسام" أيضًا عن "قنص جندي صهيوني في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة".