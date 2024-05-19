64 قتيلًا ومئات المصابين إثر تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة منذ صباح السبت

سقط 64 قتيلًا فلسطينيًا ومئات المصابين إثر تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح يوم السبت، وفق ما أكدت قناة "الجزيرة" ووسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35,386 شهيدًا و79,366 مصابًا منذ 7 تشرين الأول".

وكشفت عن أنّ "الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 83 شهيدًا و105 مصابين خلال 24 ساعة".

هذا، وكانت قد أشارت قناة "الجزيرة" إلى سقوط 22 قتيلًا في قصف إسرائيلي استهدف حيًا سكنيًا قرب مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضحت أنّ 18 قتيلًا سقطوا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة وسط وجنوبي قطاع غزة منذ صباح السبت.