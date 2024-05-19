امرأة تترشح لمنافسة تبون على رئاسة الجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر حزب العمال اليساري في الجزائر أمس ترشيح زعيمته لويزة حنون، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل.
وقامت اللجنة المركزية لحزب العمال في الدورة العادية للمجلس الوطني، بترشيح الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، بالأغلبية كمرشحة في الانتخابات المقبلة.
وكانت لويزة حنون (70 عاما) أول امرأة جزائرية خاضت الانتخابات الرئاسية 3 مرات من قبل في 2004، و2009 و2014.
وسجنت حنون 9 أشهر على خلفية الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر عام 2019، بين 2020 و2021، بعدما أدانها القضاء العسكري في البداية بـ15 عاما سجنا عن تهمتي «التآمر على سلطة الجيش» و»التآمر على سلطة الدولة»، قبل أن يقضي مجلس الاستئناف العسكري بسجنها 3 سنوات، منها 9 أشهر ويوم واحد نافذة عن تهمة «عدم تبليغ عن جناية»، بعدما برأها من تهمتي «التآمر على سلطة الدولة»، و»التآمر على سلطة الجيش».
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