جواز سفر مزور وراء سقوط سقراط خليل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبض العراق على مسؤول التفخيخ في تنظيم داعش الإرهابي سقراط خليل، وقال مجلس أمن إقليم كردستان «إنه تم إلقاء القبض على اليد اليمنى لزعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي بعد عودته من تركيا بجواز سفر مزور».

ونقل تلفزيون «رووداو» الكردي العراقي، عن مجلس أمن إقليم كردستان، إعلانه القبض على شخص وصفه بأنه «إرهابي كبير» كان قريبا من زعيم تنظيم داعش الأسبق، وقال المجلس في بيان «تم القبض على المدعو سقراط خليل والمعروف باسم (عبدالله التفخيخ)»، مشيرا إلى أنه كان شخصا مقربا من البغدادي، وأظهرت اعترافات سقراط خليل أنه عمل في مجال التفخيخ، وأسند إليه دور بارز في مهمة السيطرة على مدينة الموصل.

وسقط تنظيم داعش في العراق في 2017 على يد تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إعلانه دولة للخلافة في العراق وسوريا بقيادة زعيمه أبو بكر البغدادي، الذي قتل لاحقا في 2019 في سوريا في ضربة أمريكية.

على صعيد آخر، تباينت مواقف الأحزاب السنية العراقية في دعم أي من المرشحين المتنافسين على رئاسة البرلمان خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل من منصبه على خلفية قرار قضائي لتورطه بقضايا فساد مالي أواخر العام الماضي.

ويتنافس على المنصب النائب محمود المشهداني والنائب سالم العيساوي، والأول من مواليد عام 1948 في بغداد وحاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الطب وتخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، وعمل بالسلك الطبي للجيش العراقي.

واعتقل المشهداني مرتين خلال حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لميوله الفكرية الدينية كما تم اعتقاله من قبل القوات الأمريكية عام 2004، وبرز دوره بعد عام 2003 فهو أول رئيس للبرلمان العراقي عام 2006 بعد أول انتخابات تشريعية في البلاد بعد العام 2003.

وتعهد النائب محمود المشهداني في بيان صحفي، أنه سيعمل على الثبات على المنهج الوطني بالتعاون مع السلطتين القضائية التنفيذية وقنوات الصحافة والإعلام والنشطاء وفعاليات المجتمع العراقي من أحزاب سياسية وتجمعات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني وعشائر عراقية.

أما المرشح الثاني هو سالم العيساوي فهو سياسي عراقي من مواليد عام 1972 حاصل على شهادة البكلوريوس في القانون 2014 وهو عضو سابق في محلس محافظة الأنبار 2014-2010 كما انتخب عضوا في البرلمان العراقي للأعوام من 2018-2014 كما أعيد انتخابه في البرلمان الحالي عام 2021.