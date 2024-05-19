شكرا لقرائتكم خبر فيديو موثق يفضح خطة تجنيد أطفال اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان عن ممارسات تجنيد الأطفال التي تقوم بها جماعة الحوثي في محافظة الحديدة، غرب اليمن؛ من خلال فيديو موثق، أظهرت المنظمة كيف يتم استقطاب الأطفال وتدريبهم على استخدام السلاح في المراكز الصيفية، والتي تديرها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

ويعرض الفيديو، الذي تم تصويره في مديرية القناوص جانبا من الأنشطة اليومية داخل هذه المراكز، حيث يرى الأطفال وهم يدربون على مختلف أنواع الأسلحة؛ هذه الممارسات لا تعرض الأطفال للخطر فحسب، بل تعد انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية وتشكل خطرا جسيما على مستقبلهم.

ودعت المنظمة في بيانها الأهالي الوقوف في وجه هذه الممارسات وحماية أطفالهم من التجنيد القسري؛ كما أعربت عن قلقها العميق إزاء مخرجات المراكز الصيفية الحوثية، محذرة من خطورة استغلال الأطفال في النزاعات الطائفية والعسكرية.

وفي السياق تواصل جماعة الحوثي اخضاع 470 مدير مدرسة ثانوية من 9 محافظات واقعة تحت سيطرتها لبرنامج تعبوي طائفي ضمن مساعيها لاستكمال تطييف المؤسسات التعليمية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ 9 سنوات.

وأكدت مصادر تربوية أنؤ أخضعت 470 مدير مدرسة حكومية ثانوية (اختارتهم مسبقا) إلى جانب المئات من المدارس الخاصة والجوامع لبرنامج تعبوي طائفي تحت مسمى «برنامج دبلوم الإدارة المدرسية» للدفعة الأولى من المستوى الأول، والذي ينفذه قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

ويتضمن البرنامج الطائفي تلقين مديري المدارس دروسا ومفاهيم طائفية مكثفة تكرس أفكارها وأجندتها في أذهانهم بما يخدم المشروع الفارسي الإيراني في إنشاء جيل مؤدلج من الطلاب والطالبات يعتنق الفكر الطائفي والمذهبي ويفتقد للولاء الوطني ومنسلخ عن عقيدة وهوية اليمنيين.

على صعيد آخر أعلنت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أمس، أنها تلقت معلومات عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لهجوم على بعد نحو 10 أميال بحرية جنوب غرب المخا في اليمن، وأضافت أن الاتصال أشار إلى أن السفينة أصيبت بصاروخ، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لأضرار طفيفة نتيجة هجوم على بعد 76 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة باليمن، وقالت إن قبطان السفينة أكد تعرضها لأضرار طفيفة، بعدما ضربها جسم مجهول.

مشاهدات يمنية: