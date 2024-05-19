موريتانيا.. المجلس الدستوري يعتمد 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية

ابوظبي - سيف اليزيد - نواكشوط (الاتحاد)

نشر المجلس الدستوري الموريتاني قراراً اعتمد بموجبه مؤقتاً 7 مرشحين للتنافس على الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو المقبل، من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

وكشف المجلس الدستوري، في بيان، عن أنه أنهى مساء الخميس اجتماعاً خصصه لاستعراض ملفات المرشحين، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية المخصصة لاستقبال ملفات الترشح.

وأوضح أنه اعتمد 7 مرشحين، وهم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار، والمرشح أوتوما سوماري، وبا مامادو بوكاري، والعيد محمدن مبارك، وبيرام الداه اعبيدي.

وأكد في قراره أنه يحق لكل مرشح الاعتراض أمامه على اللائحة المؤقتة خلال 48 ساعة القادمة والتي تبدأ من توقيت الإعلان عن القائمة التي غاب عنها أسم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث كان رئيس حزب جبهة التغيير «تحت التأسيس» سيدنا عالي ولد محمد خونه قد أعلن الخميس أن الرئيس السابق سلم ملفه للمجلس الدستوري متوقعاً أن يتم رفضه.