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"خناقة على الفلوس".. تفاصيل مقتل تاجر خردة في كرداسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زميله تاجر الخردة طعنًا بسبب خلاف مالي بينهما في كرداسة بالجيزة.

وطلبت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة المركز، يفيد باستقباله جثة شخص مجهول وبها جروح طعنية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المتوفي وهو تاجر خردة، مقيم بدائرة المركز، وأن وراء ارتكاب الواقعة هو تاجر خردة آخر، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب استيلاء المتوفي منه على مبلغ مالي، وعند مطالبته باسترداد المبلغ حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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