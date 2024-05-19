لابيد: حكومة نتنياهو ستسقط ودولة إسرائيل ستنهض

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم السبت، إن "قادرون على إحداث التغيير"، مؤكدا أن "نتنياهو يواصل خداعه وكذبه وهذه الحكومة كارثة حلت بهذه الدولة".

وأشار لابيد إلى أن حكومة نتنياهو لن تحقق الانتصار لإسرائيل، مضيفا "يجب علينا إنهاء حكومة نتنياهو والتخلص منها".

ودعا لابيد، الوزيرين بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وغادي أيزنكوت للخروج من هذه الحكومة، موضحا أن "سنناضل من أجل عودة جميع الأسرى".

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن حكومة نتنياهو ستسقط ودولة إسرائيل ستنهض.