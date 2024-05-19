فقدان 23 مهاجرًا أبحروا من سواحل تونس

أعلن الحرس الوطني التونسي أن 23 تونسيا فقدوا بعد محاولتهم الهجرة بحرا إلى أوروبا من سواحل ولاية نابل (شمال شرق).

وقال الحرس في بيان إن عملية البحث لا تزال جارية عن المجموعة التي أبحرت في بداية أيار.

وجاء في البيان أن "عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 أيار"، مضيفا أن عائلات المفقودين أعلموا السلطات الأمنية بعد عشرة أيام من انقطاع أخبارهم.

كما أعلن الحرس الوطني توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تنظيم عملية الإبحار، مشيرا إلى أن اثنين من المفقودين تربطهم قرابة باثنين من المنظمين المفترضين.

وتونس من نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا.

وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، فإن أكثر من 1300 مهاجر ماتوا أو فقدوا العام الماضي في غرق قوارب قرب سواحل تونس.

الأسبوع الماضي، أبلغت السلطات التونسية عن زيادة بنسبة 22,5% في عمليات اعتراض المهاجرين في الفترة بين مطلع العام ونيسان 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.