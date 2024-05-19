أوكرانيا.. صافرات الإنذار تدوي في 6 مقاطعات

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية دوي صافرات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية، معلنة عن حالة تأهب إزاء غارات جوية، وفق روسيا اليوم.

وتم إعلان حالة تأهب في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وخاركوف وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا في أوكرانيا.

وبحسب الخريطة الإلكترونية انطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من غارة جوية في مقاطعة خاركوف نحو الساعة 8:29 بتوقيت موسكو، وعند الساعة 23: 12 دوت صافرات الإنذار في مقاطعة سومي، وبعد 7 دقائق دوت في نيكولاييف، وعند الساعة 23:33 دوت في مقاطعة تشيرنيغيف.

ووفقا للبيانات فقد دوت بعد منتصف الليل في منطقتي أوديسا وكيروفوغراد.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أولى هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، الصناعة الدفاعية ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يجري تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية على المقاطعات الأوكرانية كل يوم تقريبا.