ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35386

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 225 على التوالي إلى 35386 شهيدا، والجرحى إلى نحو 79366جريحا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن 83 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية ، فيما أصيب 105 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع ، مؤكدة وجود العشرات من الشهداء لم يتم انتشالهم لكثافة القصف من الاحتلال الإسرائيلي.