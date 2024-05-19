وزير التعليم: تدريس الحوسبة والذكاء الاصطناعي بمناهج الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اهتمام الوزارة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، لافتا إلى أن الامتحانات ستكون منضبطة وتأتي مطابقة للمواصفات الامتحانية للعام الماضى، وخالية من التعقيد والالغاز.

وأضاف الوزير على هامش زياته إلى محافظة بورسعيد، أن الوزارة قامت بعمل مجموعات المراجعة النهائية المجانية ليتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت

وأشار إلى أن الوزارة أنتجت فيديو توضيحى لطريقة كتابة البيانات والإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، موجها الطلاب بالاهتمام ومراعاة الدقة فى كتابة البيانات بورق الإجابة.

ووجه الوزير الطلاب بضرورة الانضباط بلجان الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مراعاة تكافؤ الفرص، والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب.

أكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بتطوير المرحلة الثانوية تطويرا شاملا، لإعداد أبنائنا الطلاب بما يؤهلهم لوظائف المستقبل، وإدخال الحوسبة والذكاء الاصطناعي فى مناهجها.