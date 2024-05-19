الجدول الزمني ومواعيد الطعون على المرشحين لرئاسة جامعة الإسكندرية 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشفت لجنة اختيار القيادات الجامعية، برئاسة رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، بدء إجراءات فتح باب الترشح لرئاسة جامعة الإسكندرية.

وتستقبل اللجنة أوراق الراغبين في التقدم ابتداءًا من يوم الأحد 26 مايو الجاري وحتى السبت أول يونيو ما عدا يوم الجمعة وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وفيما يلي الجدول الزمني للترشح لرئاسة جامعة الإسكندرية:

- إعلان اللجنة القائمة المبدئية للمرشحين الأحد 2 يونيو.

- تلقي الطعون على مدار يومين الأربعاء والخميس 5 و 6 يونيو.

- البت في الطعون عقب اجتماع لجنة البت في الطعون.

- إعلان القائمة النهائية للمتقدمين الإثنين 10 يونيو.

- يسلم المرشحون بالقائمة النهائية أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان على أن يتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين وابلاغهم.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن إجراءات فتح باب الترشح لرئاسة جامعة الإسكندرية يأتي في ضوء صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، كما يأتي أيضا في ضوء القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.