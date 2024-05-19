بينهم صحفي.. استشهاد وإصابة فلسطينين في سلسلة غارات إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد عدد من المواطنين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات وقصف مدفعي كثيف طال مخيمات النصيرات والبريج وجباليا، وبيت لاهيا ومدينتي رفح وغزة، وفقا لـ"وفا".

وأفاد مراسلونا باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في غارة على منزل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد الصحافي عبد الله النجار، بعد استهدافه من طائرات الاحتلال في جباليا البلد.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين بمدينة غزة.

وشهدت مناطق عدة في جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، قصف مدفعي كثيف، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وأغارت طائرات الاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع، وعلى وسط وشرق وشمال مدينة رفح.

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.