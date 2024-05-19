انخفاض آخر في الحرارة ورياح.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الأحد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.



يأتي ذلك مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وحتى صباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

رياح شمالية غربية

وذكر المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 23:15 والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 05:44

الموج خفيف في بحر عمان

وتابع، في بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:02 والمد الثاني عند الساعة 08:17 والجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 01:48 ، وتكون درجات الحرارة العظمى بين 39 و33 والصغرى بين 27 و24 درجة .