أمطاررعدية ورياح نشطة.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأحد، موضحًا أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

رياح مثيرة للاتربة

وأضاف المركز، يستمر تاثير الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، والرياح في البحر الاحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب، مع ارتفاع الامواج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

الموج في البحر الاحمر

وتابع متوسط الموج في البحر الاحمر على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

الرياح في الخليج العربي

وذكر، الرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، مع ارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء والأوسط والجنوبي، والموج خفيف على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.