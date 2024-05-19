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بمشاركة طائرات حربية.. جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية بالضفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إجراء مناورات عسكرية بمشاركة طائرات حربية وآليات كثيرة بالضفة الغربية غدا الأحد.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعلن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء مناورات خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وفي أبريل الماضي، أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات عسكرية بمنطقة الجليل الأعلى والساحل الغربي قرب الحدود مع لبنان.
كما أعلن البدء في الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية، مؤكدا أنه استكمل مرحلة أخرى في رفع أهلية مستودعات الطوارئ لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات الاحتياط.

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