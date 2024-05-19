شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مزايا حققها التحالف الوطنى فى تعميق مفهوم العمل التطوعى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أهم أدوات القوى الناعمة التى نجحت في جمع شمل أيادى الخير في مصر تحت مظلة واحدة تهدف لدعم الأسر المصرية الأكثر احتياجا مع تحقيق مبدأ التكافل بناء على المعايير الصحيحة.

ويعد من أهم المزايا التي حققها التحالف الوطني، هو تعميق مفهوم العمل التطوعي فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع من خلال الجهود التالية:

1. تعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية

2. التعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة.

3. الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.

4. تعزيز بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة.

5. الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.