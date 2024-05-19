رئيس وزراء سلوفاكيا يتجاوز مرحلة الخطر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك، الأحد، تطورات الحالة الصحية لرئيس الحكومة روبرت فيكو، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال الأربعاء، معلنا أنه “تجاوز مرحلة الخطر”.

وجاء في تصريح لكاليناك الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة: "لم يعد هناك خطر مباشر يتهدد حياة فيكو، لكن حالة الأخير لا تزال خطيرة وتتطلب رعاية مشددة".

وتعرض فيتو (59 عاما) للهجوم أثناء استقبال أنصاره عقب اجتماع للحكومة، الأربعاء، في بلدة هاندلوفا التي كانت تشتهر بتعدين الفحم في الماضي.

وطلب ممثلو الادعاء من الشرطة عدم تحديد هوية المشتبه به علنا أو الكشف عن تفاصيل أخرى حول القضية، لكن تقارير إعلامية غير مؤكدة ذكرت أنه متقاعد يبلغ من العمر 71 عاما يُعرف بأنه شاعر هاوٍ وربما عمل ذات يوم كحارس أمن في مركز تجاري في جنوب غرب البلاد.

لطالما كان فيتو شخصية مثيرة للانقسام في سلوفاكيا وخارجها.

وأدت عودته إلى السلطة في العام الماضي ببرنامج مؤيد لروسيا ومعاد للولايات المتحدة إلى إثارة المخاوف بين زملائه في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أنه قد يتخلى عن المسار الموالي للغرب الذي تسلكه بلاده، وخاصة فيما يتعلق بأوكرانيا.

وأدان زعماء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا محاولة الاغتيال التي استهدفت أمس الأربعاء رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو ودعوا إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث.

وكتب الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أخبار صادمة من براتيسلافا. أدين بشدة محاولة الاغتيال ضد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو".

وأضاف: "يجب ألا يكون هناك أي تسامح مع أعمال العنف هذه. أدعو إلى إجراء تحقيق شامل وأتمنى لرئيس الوزراء فيكو الشفاء التام"، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية.

كما أدان رئيس لاتفيا إدجارس رينكيفيتش ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس الهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي.

وكتب رينكيفيتش على منصة إكس: "مهما كانت الخلافات السياسية أو غيرها، فإن العنف غير مقبول على الإطلاق. أتمنى الشفاء العاجل لرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو. إنني أدين محاولة الاغتيال هذه وأدعو إلى إجراء تحقيق شامل".

من جانبها، قالت كالاس: "لقد صدمنا بشدة من محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو. إن الهجوم على زعيم منتخب هو أيضا هجوم على فكرة الديمقراطية ذاتها. أتمنى له الشفاء التام والعاجل".

بوتين عن محاولة اغتياله رئيس الوزراء السلوفاكي: "لا يمكن أن يكون لهذه الجريمة البشعة أي مبرر"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو ومحاولة اغتياله بالجريمة الوحشية غير المبررة متمنيا له الشفاء العاجل.

وقال بوتين في برقية وجهها إلى رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ونشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: "علمت بسخط بمحاولة اغتيال رئيس حكومة جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو ولا يمكن أن يكون لهذه الجريمة البشعة أي مبرر".

وأضاف الرئيس: "أعرف روبرت فيتسو كشخص شجاع وقوي الإرادة، وآمل حقا أن تساعده هذه الصفات على تجاوز هذا الوضع الصعب.. أرجو أن تنقلوا له أصدق كلمات الدعم، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل والكامل".

وقد تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الأربعاء لعدة طلقات نارية بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة إثر هذا الهجوم أنه "في وضع حرج".