وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الدفاع ورئيس الأركان وافقا على المرحلة التالية في رفح

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وافقا على المرحلة التالية في رفح. وأمس طالب غالانت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو باعلان واضح بخصوص مستقبل الحرب في غزة، وطلب مناقشة بديل لحركة حماس في القطاع، الأمر الذي يرفضه نتانياهو قبل القضاء عسكريا على الحركة.

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