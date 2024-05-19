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الدفاع المدني اخمد حريقاً شب داخل هنغار لتخزين الاخشاب في الغازية

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‏اخمد عناصر من الدفاع المدني معززين بالآليات من مراكز متعددة وبعد جهود مضنية حريقاً شب داخل هنغار لتخزين الاخشاب عند جسر سينيق في الغازية-صيدا، ‏وقد اقتصرت الاضرار على الماديات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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