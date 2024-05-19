‏اخمد عناصر من الدفاع المدني معززين بالآليات من مراكز متعددة وبعد جهود مضنية حريقاً شب داخل هنغار لتخزين الاخشاب عند جسر سينيق في الغازية-صيدا، ‏وقد اقتصرت الاضرار على الماديات

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني اخمد حريقاً شب داخل هنغار لتخزين الاخشاب في الغازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.