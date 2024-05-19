أبو فاعور في افتتاح معرض كتاب البقاع الغربي: تضامن لبنان مع قضية الشعب الفلسطيني ليست محل نزاع بين أي من اللبنانيين

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، أنه "من غير المقبول ان تكون الدول تبدي ما تبديه من اهتمام في القضية اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما نحن في لبنان للاسف لاهون ونتعامل مع الامر بمنتهى الاستخفاف".

ولفت أبو فاعور، خلال تمثيله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط الذي رعى افتتاح معرض كتاب البقاع الغربي الأول، الى أننا "نعرف حجم الهواجس التي تنتاب كلّ مواطن لبناني، وحجم القلق على المستقبل وعلى المصير وحجم التساؤلات".

ورأى أن "تضامن لبنان مع قضية الشعب الفلسطيني ليست محل نزاع بين أي من اللبنانيين، واذا كان اسناد الشعب الفلسطيني هي مسؤولية اخلاقية، فاننا ندعو الى عدم فصل مسار لبنان عن مسار الحرب في غزة، وهذا يعني ان لبنان المعافى هو الدعم الحقيقي لغزة، ولبنان السيد والذي فيه رئيس للجمهورية وفيه مؤسسات ناشطة واقتصاد معافى وسليم هو الدعم الحقيقي لغزة، لذلك موجبات دعم الشعب الفلسطيني في غزة تفترض ان ننتخب رئيسا للجمهورية، لا ان نعطل انتخاب رئيس للجمهورية بانتظار ما ستؤول اليه الاحداث في غزة".