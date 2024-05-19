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جالانت وهاليفي يوافقان على خطة المرحلة التالية في مدينة رفح

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وافقا على المرحلة العسكرية التالية في مدينة رفح.

وبحسب القناة العبرية، فقد وافق المسؤولان العسكريان على تعميق العملية العسكرية في مدينة رفح.

وكانت إسرائيل قد قالت سابقًا إن عمليتها العسكرية في مدينة رفح ستكون محدودة، مشيرة إلى أنها ستركز هجومها على شرق المدينة.

وذكرت القناة العبرية، أن القادة العسكريين سيقدموا الخطة المقترحة بشأن رفح إل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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