143 فرصة عمل شاغرة بالقليوبية.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، اليوم الأحد، توافر 143 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها المديرية لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل، وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها الأخيرة، ضمت 143 فرصة في 8 شركات ومصانع بمرتبات مجزية حيث تتوفر الوظائف كالتالي:

59 فرصة أبوزعبل بالخانكة

22 فرصة القناطر الخيرية

30 فرصة بشبرا الخيمة

22 فرصة بالعبور

أشار محافظ القليوبية، أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية متوافرة أيضًا بمديرية العمل ببنها مجمع المصالح كورنيش النيل، بجوار ديوان عام المحافظة ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية أن في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع، ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت، مشيرا أنها تأتي في إطار المساعدة على مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بجانب توفير عمل أمن.