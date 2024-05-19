التضامن تقرر صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث دائري شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات لأسر المتوفين إثر حادث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق الدائري، بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفي والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.

وشهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا ومصرع 8 آخرين، بحسب بيان من التضامن اليوم الأحد.

ووجهت القباج، السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.