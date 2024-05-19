شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة" يتفقد اللجان الانتخابية لانتخابات مؤسسة روزاليوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، اللجان الانتخابية بمؤسسة روزاليوسف، حيث تجرى عمليات التصويت على عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وأشاد الشوربجي بحرص الزملاء على الحضور والمشاركة، مؤكدا حرص الهيئة على خروج الانتخابات في أبهى صورة وبما يليق بمكانة وعراقة المؤسسات الصحفية القومية.

تشهد انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، بمؤسسة روزاليوسف، المنعقدة اليوم الأحد، إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع لانتخاب الأعضاء الجدد بمجلسى الإدارة والجمعية العمومية.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، لجنة للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وشكلت اللجنة برئاسة عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة ابوباشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

ومن المقرر تعقد الانتخابات في دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط يوم 22 مايو 2024، وسيتم إعلان النتيجة يوم 26 مايو 2024.