شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الأوقاف يناقش تضمين استراتيجية حقوق الإنسان في الخطاب الديني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعها اليوم لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين بشأن تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطاب الديني، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان .

وتقوم هذه الاستراتيجية، والتى تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.