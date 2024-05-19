شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران: ندعم موقف مصر المشرف في دعم قضية فلسطين ونؤكد على ضرورة الاصطفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، إن ما يحدث في غزة وفى رفح الفلسطينية الآن يجب أن يبدأ بتأكيد أن المسؤول عما يحدث هو العدوان الإسرائيلى الذى بدأ مع الاحتلال، وأى حديث عن مسؤولية أطراف أخرى هو صرف للانتباه وجر الحديث لما هو ثانوي، مشددا على أنه يجب إدانة الاحتلال وتجريمة على كل الأصعدة.

ووجه "زهران"، فى بيان صادر عن الحزب، التحية لموقف السلطات المصرية مما يحدث فى غزة ورفح، مشيرا إلى أن موقفها جدير بالتقدير، واصفا إياه بالمشرف بدءا من رفض التهجير القسرى إلى رفض الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى والوقوف فى المحافل الدولية إلى جوار الحق الفلسطيني.

وأكد "زهران" عن دعم الحزب للموقف المصرى وحالة الاستنفار داخل كل الأجهزة والمؤسسات المصرية إزاء التهديدات التى يتعرض لها الأمن القومى المصرى وندعم أى استعداد لذلك مؤكدين على ضرورة الاصطفاف الوطني، لافتا إلى أن هذا يقودنا لضرورة توسيع دائرة المشاركة.