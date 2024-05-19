شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: أيامنا كلها حلوة وبيضاء إن شاء الله بلاش تشاؤم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس النواب، أعضاء المجلس عدم الخروج عن الحديث فى مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، من حيث المبدأ.

جاء ذلك ردا على كلمة النائبة مها عبد الناصر، التى أعلنت رفضها لمشروع القانون من حيث المبدأ أثناء كلمتها بالجلسة العامة اليوم، قائلة:" انا شايفة ان النهاردة يوم أسود فى تاريخ الصحة فى مصر".

وطالب رئيس مجلس النواب، حذف كلمة يوم أسود قائلا:" أرجوكم الحديث فى السياق..وبلاش عبارات التساؤك، أيامنا كلها حلوة وبيضاء إن شاء الله..بلاش التشاؤم..بلاش نقول العبارات مثل القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود..أيامنا كلها حولة وبيضاء ان شاء الله".

واستكملت النائبة مها عبد الناصر:" بنجرى ندور على سرير عادى او رعاية مركزى، وبالقانون ده هنشحت سرير، على الحكومة انها تبلغنا كيف ستعالج المواطنين خلال هذه الفترة وهى 15 عام المزمع ان يحصل فيها المستثمر على حق انتفاع للمنشآت الصحية، معلنة رفضها لمشروع القانون التأنى من قبل الجميع فى المناقشة".

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا:" أرجو بث روح التفاؤل، ومع التقدير للمعارضة والحكومة نتحدث فى موضوعية مفيش مشكلة".